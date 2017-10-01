С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия

15:31, 01 октября 2017, ПАИ

С сегодняшнего дня, 1 октября, в соответствии с федеральным законом №145-ФЗ от 01.07.2017 установлены новые размеры государственных пошлин для оплаты государственных услуг в сфере контроля над оборотом оружия.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отдела Росгвардии, госпошлина на выдачу лицензий на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему теперь составляет 2000 рублей.

Пошлина на выдачу (или продление срока действия) лицензии на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, а также холодного клинкового оружия, отныне равняется 500 рублем.

Также 500 рублей теперь составляет госпошлина на выдачу (продление срока действия) лицензии на хранение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз/вывоз в РФ оружия и патронов к нему.

Наконец, госпошлина на переоформление лицензии на приобретение оружия, разрешения на хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз/вывоз в РФ оружия и патронов к нему, теперь составляет 250 рублей.