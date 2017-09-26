В Пскове продолжается розыск женщины 1982 года рождения без переднего зуба
Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову продолжает розыск уроженки областного центра Михайловой Татьяны Александровны 1982 года рождения.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, женщина была зарегистрирована в доме по улице Стахановской. С февраля 2016 года она не выходит на связь с родственникам, по месту регистрации не проживает, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Приметы разыскиваемой: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос — светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.
Пропавшая была одета в черную куртку и джинсы, а также кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.