В Пскове продолжается розыск женщины 1982 года рождения без переднего зуба

16:30, 01 октября 2017, ПАИ

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову продолжает розыск уроженки областного центра Михайловой Татьяны Александровны 1982 года рождения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, женщина была зарегистрирована в доме по улице Стахановской. С февраля 2016 года она не выходит на связь с родственникам, по месту регистрации не проживает, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемой: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос — светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Пропавшая была одета в черную куртку и джинсы, а также кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.