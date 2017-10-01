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Общество

В Каталонии в ходе непризнанного Мадридом референдума о независимости пострадали более 330 человек

Сегодня в Каталонии — автономном сообществе Испании — в ходе референдума по вопросу независимости региона от Мадрида в ходе столкновений с полицией и гражданской гвардией, пытающихся сорвать голосование, пострадали 337 человек. Как передаёт Gazeta.ru, такие данные были приведены в официальном твиттер-аккаунте правительства Каталонии около 15:30 мск.

При этом МВД Испании сообщило, что в ходе столкновений со сторонниками независимости пострадали 11 полицейских.

При этом официальный представитель каталонского правительства Жорди Турулл заявил, что на тех избирательных участках где "нет полицеского насилия", явка уже составила более 50%.

Напомним, Верховный суд Испании признал референдум о независимости Каталонии незаконным, после чего Мадрид направил в регион дополнительные полицейские силы для срыва голосования. Силовики арестовали некоторых каталонских чиновников, связанных с организацией референдума, изымали бюллетени для голосования. Однако сегодня референдума всё же начался.

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