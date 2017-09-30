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Перед матчем с «Псков-747» ФК «Чертаново» лишилось 5 игроков

Футбольный клуб «Чертаново», который 7 октября должен провести домашний матч против ФК «Псков-747» в рамках 12 тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 2017/18 годов среди команд клубов ПФЛ в группе «Запад», лишился сразу 5 своих игроком из-за их вызова на сборы в составе юношеской сборной России (U18: игроки 2000 года рождения).

Как сообщает onedivision.ru, сбор пройдёт в Италии с 3 по 9 октября. Российская сборная 4 октября сыграет контрольный матч с итальянской юношеской сборной, а 8 октября — с командой академии «Ромы».

В состав российской команды заявлены следующие представители «Чертаново»: защитник Александр Михайлов, полузащитники Кирилл Колесниченко, Данил Пруцев, Наиль Умяров, нападающий Дмитрий Молчанов.

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