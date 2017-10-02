В России появится собственная операционная система для самолетов

08:04, 02 октября 2017, ПАИ

Российские разработчики готовят к запуску операционную систему для отечественного пассажирского самолета МС-21, которая позволит защитить разработку от возможных санкций запада. Об этом пишет газета «Известия».

Заказчиком ОС выступил Минпромторг, в пресс-службе которого подтвердили информацию о разработке. Сертификат на операционную систему планируется получить в конце 2019 года

По мнению экспертов, создание отечественной ОС –– это новый шаг в развитии авионики, который построит для России новые перспективы на рынке.

Отметим, что отечественный лайнер МС-21 может быть официально представлен в России уже в 2018 году.

Ранее портал издание сообщало, что Минпромторг попросил выделить 3,9 млрд рублей на создание российско-китайского самолета.