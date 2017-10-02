Пчелиная девятина наступила по народному календарю

08:26, 02 октября 2017, ПАИ

2 октября по народному календарю наступил день Трофима и Зосимы, пишет сalend.ru.

В этот день отмечается праздник двух святых мучеников — Зосимы Пустынника и Трофима. Зосима жил в IV веке. Не в силах обитать в одном городе с язычниками, он удалился в пустыню, где мирно соседствовал с дикими зверями. Однажды во время охоты правитель Киликии увидел его и захотел узнать, каким волшебством Зосима укрощает хищников. Старец ответил, что у него одно средство — вера в Христа. Правитель приказал предать Зосиму пыткам, чтобы заставить отречься от веры. Мучители, смеясь, говорили, что они примут христианство, если дикие звери придут на помощь старцу. Зосима обратился с молитвой к Богу, и на площади внезапно появился огромный лев. Правитель велел отпустить святого, но Зосима тут же скончался.

Трофим пострадал за веру чуть раньше — в III веке. Однажды а Антиохии во время языческого праздника Трофим и его друг Савватий молили Бога наставить соплеменников на путь спасения. Об этом узнал правитель. Он приказал подвергнуть друзей пыткам и, в конце концов, казнить.

На Руси в этот день отмечали Пчелиную девятину. В течение девяти дней с Зосимы нужно было приготовить ульи к зиме. Также в это время было принято есть по утрам мед, запивая его теплой водой. «Улья в погреб ставь, праздник меда правь», — приговаривали при этом пчельники.

Кроме того, устраивались Трофимовы вечерки, на которых молодые люди выбирали невест, а девушки присматривались к женихам. Существовало поверье, что если в этот день пристально посмотреть в глаза избраннику, то он ответит на чувства. «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним», — говорили люди.

Наблюдали и приметы: если ветер в этот день дует с юга — на следующий год можно ждать хороший урожай озимого хлеба.