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Спорт

Спортсмены из разных городов России, Прибалтики и Белоруссии приняли участие в мотокроссе в Ваулиных Горах

Около 80 спортсменов из городов России, стран Балтии и Белоруссии собрал этап II Открытого чемпионата и первенства Псковской области по мотокроссу, который прошел 1 октября на трассе «Ваулины Горы» в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета «Город Псков».

Фото pskovgorod.ru

В частности, в мотокроссе участвовали гонщики из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Костромы, Вологды, Мурманска, Ленинградской области и Карелии. Поддержать их в Ваулины Горы приехали представители клуба «Ночные волки» из Пскова и Прибалтики. На церемонии открытия присутствовали псковские юнармейцы.

Фото pskovgorod.ru

Фото pskovgorod.ru

Со стартом спортивного праздника участников и зрителей поздравил председатель Федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев, и. о. руководителя регионального отделения ДОСААФ России Юрий Самсонов. Они пожелал спортсменам хорошего старта и удачи на трассе, а зрителям - отличных впечатлений от гонок.

Фото pskovgorod.ru

Протяженность трассы составила 1 650 метров,  на ней - 9 опасных участков для прыжков. Победителей определяли среди водителей мотоциклов с объёмом двигателя 50, 65, 85, 125 кубических сантиметров, в классах «Любители», «Оpen» и «Ветераны» (от 45 лет). 

 

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