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Экономика

Минфин поможет регионам погасить задолженность перед банками

Министерство финансов РФ поможет российским субъектам справиться с задолженностью перед банками, запустив комплексный план действий для снижения региональных долгов. Об этом пишет газета «Известия».

Намеченный план предусматривает программу реструктуризации кредитов, которая в ближайшие годы сэкономит субъектам 428 млрд рублей, улучшение доступа к дешевым бюджетным кредитам, а также дополнительную финансовую помощь в размере 74 млрд рублей для тех, кто взял кредит по вынужденным обстоятельствам.

По мнению экспертов, Минфин сделал таким образом решительный шаг, а для регионов этот план является настоящим подарком, так как лучше для них оставалось только полностью списать долги, что в принципе невозможно.

На данным момент общая задолженность регионов составляет примерно 1 трлн рублей, что на 231 млрд меньше, чем было в начале года. Ранее камбин изменил условия бюджетного кредитования регионов-должников, введя получение регионами дотаций для выравнивания бюджетной обеспеченности.

 

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