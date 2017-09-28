Минфин поможет регионам погасить задолженность перед банками

08:48, 02 октября 2017, ПАИ

Министерство финансов РФ поможет российским субъектам справиться с задолженностью перед банками, запустив комплексный план действий для снижения региональных долгов. Об этом пишет газета «Известия».

Намеченный план предусматривает программу реструктуризации кредитов, которая в ближайшие годы сэкономит субъектам 428 млрд рублей, улучшение доступа к дешевым бюджетным кредитам, а также дополнительную финансовую помощь в размере 74 млрд рублей для тех, кто взял кредит по вынужденным обстоятельствам.

По мнению экспертов, Минфин сделал таким образом решительный шаг, а для регионов этот план является настоящим подарком, так как лучше для них оставалось только полностью списать долги, что в принципе невозможно.

На данным момент общая задолженность регионов составляет примерно 1 трлн рублей, что на 231 млрд меньше, чем было в начале года. Ранее камбин изменил условия бюджетного кредитования регионов-должников, введя получение регионами дотаций для выравнивания бюджетной обеспеченности.