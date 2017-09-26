За незаконное хранение винтовки с патронами предстанет перед судом житель Палкинского района

10:04, 02 октября 2017, ПАИ

39-летний житель Палкинского района предстанет перед судом за незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия с боеприпасами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что в октябре 2014 года обвиняемый, находясь в одной из заброшенных деревень Печорского района, в ходе поиска предметов времен Великой Отечественной войны обнаружил винтовку конструкции Мосина и 164 патрона различного калибра, которые взял себе и хранил в принадлежащем родственнику сарае до момента их изъятия сотрудниками полиции.

Экспертизой установлено, что указанная выше винтовка является длинноствольным нарезным огнестрельным оружием, а 164 патрона различного калибра – боеприпасами, которые пригодны для стрельбы.

Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» хранение огнестрельного оружия и боеприпасов без специального разрешения запрещено.

Уголовное дело в отношении жителя Палкинского района направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 222 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний вплоть до лишения свободы сроком на четыре года со штрафом.