0
09:07
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
09:34
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
13:02
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
10:52
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
08:43
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
11:04
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
Еще новости
Происшествия

За незаконное хранение винтовки с патронами предстанет перед судом житель Палкинского района

39-летний житель Палкинского района предстанет перед судом за незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия с боеприпасами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что в октябре 2014 года обвиняемый, находясь в одной из заброшенных деревень Печорского района, в ходе поиска предметов времен Великой Отечественной войны обнаружил винтовку конструкции Мосина и 164 патрона различного калибра, которые взял себе и хранил в принадлежащем родственнику сарае до момента их изъятия сотрудниками полиции.

Экспертизой установлено, что указанная выше винтовка является длинноствольным нарезным огнестрельным оружием, а 164 патрона различного калибра – боеприпасами, которые пригодны для стрельбы.

Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» хранение огнестрельного оружия и боеприпасов без специального разрешения запрещено.

Уголовное дело в отношении жителя Палкинского района направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 222 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний вплоть до лишения свободы сроком на четыре года со штрафом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
26 сентября 2017
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
25 сентября 2017
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии 2
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 3
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
18 сентября 2017
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках 1
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
16 сентября 2017
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
15 сентября 2017
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
13 сентября 2017
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии 6
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
13 сентября 2017
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники

Идет загрузка...