Жительница Красногородского района задолжала по алиментам своим детям почти полмиллиона

08:55, 02 октября 2017, ПАИ

В Красногородском районе перед судом предстанет 40-летняя местная жительница, которая без уважительных причин в нарушение решения суда не платит алименты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В 2016 году она была привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). «Ей было назначено наказание в виде 70 часов обязательных работ и разъяснено, что повторное совершение аналогичного правонарушения является уголовно - наказуемым деянием, предусмотренным частью 1 статьи 157 УК РФ (неоднократная неуплата средств на содержание детей)», - рассказали в надзорном ведомстве.

Несмотря на это, гражданка без уважительных причин средства на содержание несовершеннолетних сыновей 2002 и 2004 года рождения не выплачивала, мер к погашению задолженности по выплате алиментов и официальному трудоустройству не предпринимала.

В результате неуплаты средств на содержание несовершеннолетних детей ее задолженность составила более 485 тысяч рублей.

За совершение преступления по части 1 статьи 157 УК РФ предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до одного года либо лишение свободы на срок до одного года.