Ведущий актёр театра на Таганке приступил к репетициям спектакля «Старик» в Пскове

09:33, 02 октября 2017, ПАИ

Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России (1992), народный артист России (2013), ведущий актёр Московского театра на Таганке Александр Трофимов приехал в Псков и приступил к репетициям нового спектакля «Старик». Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции, Александр Трофимов исполнит в спектакле роль Старика.

«Наверняка российские зрители помнят его гениального кардинала Ришелье в картине «Д"Артаньян и три мушкетера». Сегодня Александр Алексеевич принял приглашение исполнить роль в первом премьерном спектакле нового сезона Псковского театра драмы», - рассказали в дирекции.

Режиссером постановки выступает Анна Потапова (Москва). Она «создает детективную историю с финалом, который одни назовут неожиданным, другие посчитают логичным».

Напомним, что в новом спектакле будут играть два состава актёров. В одном из них роль Старика исполнит Александр Трофимов, в другом - заслуженный артист России Виктор Яковлев.

Билеты уже в продаже. Приобрести их заранее можно на сайте театра или в кассе на улице Пушкина, 13.

Справки по телефону: 72-80-22.