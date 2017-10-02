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Культура

Ведущий актёр театра на Таганке приступил к репетициям спектакля «Старик» в Пскове

Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России (1992), народный артист России (2013), ведущий актёр Московского театра на Таганке Александр Трофимов приехал в Псков и приступил к репетициям нового спектакля «Старик». Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции, Александр Трофимов исполнит в спектакле роль Старика. 

Репетиция сцены Старика и девицы

«Наверняка российские зрители помнят его гениального кардинала Ришелье в картине «Д"Артаньян и три мушкетера». Сегодня Александр Алексеевич принял приглашение исполнить роль в первом премьерном спектакле нового сезона Псковского театра драмы», - рассказали в дирекции.  

Режиссером постановки выступает Анна Потапова (Москва). Она «создает детективную историю с финалом, который одни назовут неожиданным, другие  посчитают логичным». 

Напомним, что в новом спектакле будут играть два состава актёров. В одном из них роль Старика исполнит Александр Трофимов, в другом - заслуженный артист России Виктор Яковлев. 

Билеты уже в продаже. Приобрести их заранее можно на сайте театра или в кассе на улице Пушкина, 13. 

Справки по телефону: 72-80-22. 

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