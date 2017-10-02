Приключения самого известного шпиона увидят псковичи 7 октября

11:45, 02 октября 2017, ПАИ

7 октября на малой сцене Псковского театра драма состоится спектакль «Джеймс Понт: Операция «Золотой Нос». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Джеймс Понт: Операция «Золотой Нос» — это спектакль, в котором играют ученики младшей группы детской театральной мастерской «Гвозди». Все роли в спектакле исполняют дети 8-13 лет. Этот спектакль был подготовлен режиссером Евгенией Львовой, педагогом Денисом Золотарёвым, театральным художником Александром Николаевым при участии учеников школы-мастерской. Ребята внесли свой вклад в работу над сценарием будущего спектакля, придумали костюмы и сценографию.

Зрителей ждёт «увлекательная история о неотразимом агенте спецслужб, вступившем в схватку со злом, чтобы спасти человечество».

«Самые опасные злодеи. Самые смелые герои. Самые невероятные приключения и тот самый — Понт. Джеймс Понт», - говорится в аннотации спектакля.

Для зрителей 0+.

Отметим, теперь действует единая цена на спектакли для детей на малой сцене.

Билеты можно приобрести здесь: http://drampush.ru/repertoire/gvozdi/zolotoi_nos

Справки: 72-80-22.