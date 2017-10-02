Приключения самого известного шпиона увидят псковичи 7 октября
7 октября на малой сцене Псковского театра драма состоится спектакль «Джеймс Понт: Операция «Золотой Нос». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Джеймс Понт: Операция «Золотой Нос» — это спектакль, в котором играют ученики младшей группы детской театральной мастерской «Гвозди». Все роли в спектакле исполняют дети 8-13 лет. Этот спектакль был подготовлен режиссером Евгенией Львовой, педагогом Денисом Золотарёвым, театральным художником Александром Николаевым при участии учеников школы-мастерской. Ребята внесли свой вклад в работу над сценарием будущего спектакля, придумали костюмы и сценографию.
Зрителей ждёт «увлекательная история о неотразимом агенте спецслужб, вступившем в схватку со злом, чтобы спасти человечество».
«Самые опасные злодеи. Самые смелые герои. Самые невероятные приключения и тот самый — Понт. Джеймс Понт», - говорится в аннотации спектакля.
Для зрителей 0+.
Отметим, теперь действует единая цена на спектакли для детей на малой сцене.
Билеты можно приобрести здесь: http://drampush.ru/repertoire/gvozdi/zolotoi_nos
Справки: 72-80-22.