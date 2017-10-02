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Общество

15 районов Псковской области посетит мобильная клиентская служба ПФР в четвертом квартале

В октябре, ноябре и декабре передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 15 районов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Отделения ПФР.

Всего специалисты районных учреждений Фонда объедут 21 волость и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.

Как отметили в ведомстве, график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

«Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - добавили в ведомстве.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в четвертом квартале 2017 года

Наименование управления (отдела) ПФР области

октябрь

Населённый пункт

ноябрь

Населённый пункт

декабрь

Населённый пункт

Управление ПФР в г. Пскове и Псковском районе

11.10.2017

Ершовская волость

 

15.11.2017

Торошинская волость

06.12.2017

Карамышевская волость

 

18.10.2017

Логозовская волость

 

22.11.2017

Краснопрудская волость

13.12.2017

Середкинская волость

 

25.10.2017

Тямшанская волость

-

-

-

-

Отдел ПФР в Красногородском районе

04.10.2017

Красногородская волость д. Ильинское, Влесно, Платишино 60 км.

-

-

-

-

Управление ПФР в Стругокрасненском районе

05.10.2017

Цапельская волость

д. Цапелька, Катежно, Подложье, Жабанец, Павлово 160 км.

-

-

-

-

Управление ПФР в Невельском районе

12.10.2017

д. Туричино 70 км.

-

-

-

-

Отдел ПФР в Пыталовском районе

17.10.2017

д. Гавры 46 км.

-

-

-

-

Управление ПФР в Себежском районе

31.10.2017

п. Идрица, д. Исаково 130 км.

-

-

-

-

Управление ПФР в Локнянском районе

 

 

 

-

-

01.11.2017

Алексеевская и Самолуковская волости 60 км.

-

-

Управление ПФР в Дедовичском районе

 

-

-

08.11.2017

Вязьеввская волость

д. Вязье, Погостище, Красные Горки 45 км.

-

-

Управление ПФР в Дновском районе

-

-

09.11.2017

д. Белая 70 км.

-

-

Управление ПФР в Печорском районе

-

-

14.11.2017

Паниковская и Лавровская волости 95 км.

-

-

Управление ПФР в Гдовском районе

-

-

16.11.2017

Самолвовская волость

д. Спицино и Юшкино

80 км.

-

-

Отдел ПФР в Палкинском районе

-

-

23.11.2017

Новоуситовская волость

д. Новая Уситва, Шабаны 50 км.

-

-

Отдел ПФР в Плюсском районе

-

-

28.11. 2017

Сельское поселение «Ляды» 98 км.

-

-

Управление ПФР в Новоржевском районе

-

-

29.11.2017

Новоржевская волость

д. Ладино, Жадрицы, Дубровы 55 км.

-

-

Управление ПФР в Опочецком районе

-

-

-

-

07.12.2017

Глубоковская волость

д. Норкино, Камено, Рясино

80 км.
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