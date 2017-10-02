15 районов Псковской области посетит мобильная клиентская служба ПФР в четвертом квартале
В октябре, ноябре и декабре передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 15 районов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Отделения ПФР.
Всего специалисты районных учреждений Фонда объедут 21 волость и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.
Как отметили в ведомстве, график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.
Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.
«Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - добавили в ведомстве.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в четвертом квартале 2017 года
|
Наименование управления (отдела) ПФР области
|
октябрь
|
Населённый пункт
|
ноябрь
|
Населённый пункт
|
декабрь
|
Населённый пункт
|
Управление ПФР в г. Пскове и Псковском районе
|
11.10.2017
|
Ершовская волость
|
15.11.2017
|
Торошинская волость
|
06.12.2017
|
Карамышевская волость
|
|
18.10.2017
|
Логозовская волость
|
22.11.2017
|
Краснопрудская волость
|
13.12.2017
|
Середкинская волость
|
|
25.10.2017
|
Тямшанская волость
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Отдел ПФР в Красногородском районе
|
04.10.2017
|
Красногородская волость д. Ильинское, Влесно, Платишино 60 км.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Стругокрасненском районе
|
05.10.2017
|
Цапельская волость
д. Цапелька, Катежно, Подложье, Жабанец, Павлово 160 км.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Невельском районе
|
12.10.2017
|
д. Туричино 70 км.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Отдел ПФР в Пыталовском районе
|
17.10.2017
|
д. Гавры 46 км.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Себежском районе
|
31.10.2017
|
п. Идрица, д. Исаково 130 км.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Локнянском районе
|
-
|
-
|
01.11.2017
|
Алексеевская и Самолуковская волости 60 км.
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Дедовичском районе
|
-
|
-
|
08.11.2017
|
Вязьеввская волость
д. Вязье, Погостище, Красные Горки 45 км.
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Дновском районе
|
-
|
-
|
09.11.2017
|
д. Белая 70 км.
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Печорском районе
|
-
|
-
|
14.11.2017
|
Паниковская и Лавровская волости 95 км.
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Гдовском районе
|
-
|
-
|
16.11.2017
|
Самолвовская волость
д. Спицино и Юшкино
80 км.
|
-
|
-
|
Отдел ПФР в Палкинском районе
|
-
|
-
|
23.11.2017
|
Новоуситовская волость
д. Новая Уситва, Шабаны 50 км.
|
-
|
-
|
Отдел ПФР в Плюсском районе
|
-
|
-
|
28.11. 2017
|
Сельское поселение «Ляды» 98 км.
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Новоржевском районе
|
-
|
-
|
29.11.2017
|
Новоржевская волость
д. Ладино, Жадрицы, Дубровы 55 км.
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Опочецком районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
07.12.2017
|
Глубоковская волость
д. Норкино, Камено, Рясино
80 км.