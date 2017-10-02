15 районов Псковской области посетит мобильная клиентская служба ПФР в четвертом квартале

10:13, 02 октября 2017, ПАИ

В октябре, ноябре и декабре передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 15 районов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Отделения ПФР.

Всего специалисты районных учреждений Фонда объедут 21 волость и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.

Как отметили в ведомстве, график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

«Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - добавили в ведомстве.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в четвертом квартале 2017 года