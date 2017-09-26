5 ДТП произошли на псковских дорогах за прошедшие выходные

11:02, 02 октября 2017, ПАИ

30 сентября и 1 октября на территории Псковской области зарегистрированы 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, в субботу в 19:10 в Пскове у дома № 2 по Рижскому проспекту 32-летняя женщина на «Mazda 3» при перестроении не уступила дорогу мотоциклу «BMW К1300S» и столкнулась с ним. В результате ДТП 38-летний мотоциклист получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

В воскресенье в 9:30 в Стругокрасненском районе на 219-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель 63-летний водитель Hyundai Elantra при обгоне не убедился в безопасности маневра и совершил касательное столкновение со встречным Daewoo Nexia, после чего съехал в левый кювет по ходу движения и врезался в дерево. В результате ДТП пришлось госпитализировать 64-летнюю пассажирку Hyundai.

В 12:20 в Пушкиногорском районе на 5-м километре дороги Пушкинские Горы – Носово 40-летний водитель Ford Sierra на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной дороге, и столкнулся с Ford C-MAX. В результате ДТП 14-летняя пассажирка Ford Sierra была доставлена в больницу Острова. Водитель данного автомобиля употребил спиртные напитки после совершения ДТП

В 13:45 в Пскове у дома № 98 по улице Яна Райниса 43-летняя женщина на Skoda Octavia сбила 9-летнюю велосипедистку, которая пересекала дорогу от правого края проезжей части в сторону левого. В результате ДТП девочка госпитализирована в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница».

Напомним, в 22:00 в Плюсском районе произошла смертельная авария на 190-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель: 44-летний водитель УАЗ-Патриот выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения, перевернулся и врезался в дерево. Водитель погиб на месте.

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД задержали 27 водителей в состоянии алкогольного опьянения.