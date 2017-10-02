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Общество

День пожилого человека отметили в клубе «T.I.R.» активисты Псковского Красного Креста

1 октября в Пскове в клубе «T.I.R.» 35 добровольцев старшего возраста Псковского Красного Креста отметили День пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста.

Активистов пригласил директор ООО «Барракуда» Сергей Осипов, который является членом Президиума Псковского Красного Креста. «Организация для 35 пожилых людей бесплатного угощения стала своеобразной благодарностью за бескорыстное служение идеалам милосердия», - подчеркнули в благотворительной организации. 

Концертную программу подготовили педагоги и ученики МБУ ДО «Музыкальная школа № 4». В исполнении ребят в стенах клуба прозвучали классические произведения известных композиторов. «Баянисты ансамбля «Концертина» (руководитель - Ирина Полякова): Алексей Манушин, Ольга Сурова, Даниил Павлов, Никита Цыкунов и Алина Ильина покорили своим мастерством и искренней увлеченностью музыкой. Сольное выступление Алексея Манушина, исполнявшего сложнейшие музыкальные произведения, можно назвать поистине виртуозным», - отметили в Красном Кресте.

На мероприятии также выступили гусляры Кристина Паршина и Юля Иванова (преподаватель – Кудрявцева Вера). После концертной программы зрители почтенного возраста благодарили ребят и их педагогов за творчество.

Кроме того, и артисты, и зрители получили подарки от Псковского Красного Креста.

Напомним, что добровольческое движение псковичей старшего возраста действует в Псковском Красном Кресте в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове», финансируемым фондом «Память, ответственность и будущее» (Германия).

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