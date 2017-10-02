Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские

22:00, 02 октября 2017, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Валентину Нэш Фейф 1992 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 25 июня она отсутствует по месту жительства (район Любятово).

Приметы: на вид 25 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, глаза голубые, волосы темные, прямые, длинные.

Была одета: предположительно, тёмная футболка, джинсы синие с разрывами в области колен и бёдер, туфли чёрные.

На шее - серебряная цепочка с крестиком и кулоном в виде колечка. В носу пирсинг «гвоздик», в ушах маленькие серёжки. С собой может иметь паспорт. Особая примета: у основания шеи родинка 6-8 миллиметров.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении или судьбе разыскиваемой, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22 или 02.