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Общество

Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»

Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения о создании трансграничной природной зоны «Заповедное Поозерье». В состав особо охраняемой территории войдут национальный парк «Себежский» (Псковская область) и белорусские ландшафтные заказники «Красный Бор» и «Освейский» (Витебская область). Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров.

Как отмечается в пояснительной записке, в указанных парках обитают дикие животные и растения, занесенные в Красную книгу и обеспечить их полноценную защиту «можно только объединенными усилиями государств, имеющих общие границы в регионе». Подчёркивается, что Соглашение будет способствовать «сохранению биологического разнообразия в смежных приграничных регионах и углублению двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды»

В тексте Соглашения сказано, что трансграничная особо охраняемая природная территория «Заповедное Поозерье» создается в целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Витебского Поозерья и Себежского Поозерья, содействия двустороннему сотрудничеству в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов с учетом экологического, социального и культурного приоритетов, для осуществления мониторинга окружающей среды и изучения природных комплексов и объектов, а также с целью развития экологического просвещения населения и экологического туризма.

Ответственными за реализацию соглашения являются Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерство природы Белоруссии.

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