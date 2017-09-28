В промышленном электротехническом кластере Псковской области пройдет деловая миссия

11:04, 02 октября 2017, ПАИ

6-7 октября Ассоциация кластеров и технопарков проведет деловую миссию в промышленный электротехнический кластер Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кластер сформирован на базе промышленных предприятий, являющихся лидерами российского рынка электротехнической отрасли. Предприятиями кластера накоплены уникальные компетенции в сфере энергетического машиностроения. Участники кластера с 2016 года получают финансовую поддержку Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на реализацию совместных проектов по производству электротехнической элегазовой продукции. Размер выделяемой субсидии до конца 2019 года составил 273 млн рублей — это почти 50% от общего объема затрат. Совместные проекты направлены на импортозамещение, а также обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации.

Участники деловой миссии ознакомятся с практиками реализации совместных проектов и моделью работы специализированной организации кластера, а также посетят ведущие предприятия кластера: ООО «Мехтехком», ООО «Магна», ЗАО «ЗЭТО», ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии» и объект инфраструктуры кластера — Псковский государственный университет.

В рамках совещания по вопросам функционирования промышленных кластеров планируется выработать предложения по совершенствованию деятельности специализированных организаций и участников промышленных кластеров и сформировать рекомендации по оптимизации требований к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в рамках постановления Правительства РФ от 31.07.2015 № 779.

К участию в мероприятии приглашены представители федеральных и региональных органов государственной власти, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, руководители промышленных предприятий и организаций-участников кластеров из всех субъектов РФ.