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Общество

Наблюдать за ветром советует 3 октября народный календарь

3 октября отмечается память великомученика Евстафия Римского. Об этом сообщает calend.ru.

Будучи военачальником при императорах Тите и Траяне, Евстафий решил принять христианство после того, как во время охоты увидел между рогами оленя образ распятого Спасителя. Вместе с ним крестились его жена Феопистия и два их сына. Евстафию выпала тяжелая судьба: его слуги умерли, скот пал, а сам он был разлучен с женой и детьми. Перенеся испытания без ропота, мужчина вновь воссоединился с родными, а позже император Траян призвал его в качестве военачальника. При следующем правителе, Адриане, устроившем большой языческий праздник, Евстафий отказался принести жертвы идолам. Разгневанный император предал христианина и его семью мученической смерти.

На Руси святого Евстафия (на русский манер - Астафия) именовали Ветряком, а этот день называли Астафьевы ветры. «Ветряк дует всяк», — говорили крестьяне. По тому, как дует ветер, судили о погоде: если с севера — к стуже, с юга — к теплу, с запада — к дождю, с востока — к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых.

Смотрели и на другие приметы: если в этот день тепло, и летит паутина, значит, снег выпадет еще нескоро. А вот если шишки на елях выросли низко, нужно было ждать ранних морозов.

На Астафия Ветряка отмечали свой праздник мельники, работающие на мельницах-ветрянках. Также начинали сплавлять хлеб водным путем, пока ветер дул в паруса, а реки не покрылись льдом. Иногда на Афстафия рубили позднюю капусту, оставленную специально для этого случая: тронутые морозом кочаны приобретали особый вкус. 

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