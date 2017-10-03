Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября

09:19, 03 октября 2017, ПАИ

3 октября в России отмечается День ОМОН — профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений, сообщает calend.ru.

С апреля 2016 года спецподразделения ОМОН (отряд мобильный особого назначения) — это спецподразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Декларируемое предназначение ОМОН — выполнение опасных заданий в городских условиях, в том числе захват и ликвидация вооружённых преступников; силовая поддержка патрульных групп городской полиции и дорожных постов ГИБДД; обеспечение правопорядка на массовых общественных мероприятиях. Подразделения ОМОН также привлекаются для решения задач обеспечения порядка и безопасности в «горячих точках» на территории России.

Как правило, подразделения ОМОН лучше вооружены по сравнению с обычной полицией, а сотрудники проходят специальную подготовку. Подразделения ОМОН являются наиболее мобильными и подготовленными в профессиональном отношении к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Сотрудники ОМОН обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в зонах стихийного бедствия, осуществляют боевое прикрытие групп криминальной полиции и других подразделений органов внутренних дел в мероприятиях по задержанию преступников, в том числе вооруженных, освобождению заложников, пресечению преступлений террористической направленности.