Активисты ОНФ усомнились в обоснованности объема запланированного ремонта двора по улице Яна Райниса в Пскове

14:45, 02 октября 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в ходе рейда по дворовым территориям в Пскове, включенным в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» на текущий год, обратили внимание на объект, расположенный по адресу: улица Яна Райниса, 82. Общественники усомнились в обоснованности объема запланированных ремонтных работ на данном объекте, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ОНФ.

«Дом 82 по улице Яна Райниса располагается на участке коттеджной застройки и представляет собой такой же коттедж, как и несколько, находящихся рядом. Жильцы дома 82 подали заявку на участие в федеральном проекте, предоставив необходимый пакет документов. Конкурсная комиссия одобрила заявку по формальным признакам, и дворовая территория дома попала в план ремонта на текущий год. По нашим замерам с помощью интернет-ресурса публичной кадастровой карты, площадь участка вместе с домом №82 составляет около 595 квадратных метров. Если исключить площадь дома, хозяйственные постройки и приусадебный участок, площадь непосредственно дворовой территории, по нашим подсчетам, не превысит 150 квадратных метров. При в этом в конкурсной заявке фигурирует площадь почти в семь раз больше – 908,3 кв. м., на которых должна быть произведена замена асфальтобетонного покрытия с предварительной фрезеровкой спецтехникой. На эту работу по смете определена сумма в размере 931 тыс. рублей. Следует заметить, что часть дворовой территории у дома №82 замощена хорошей брусчаткой», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба Народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Псковской области Всеволод Козловский.

Общественники в ходе рейда по оценке хода ремонтных работ дворовых территорий в областном центре обратили внимание на следующий нюанс: все 13 дворов, включенных в программы благоустройства на текущий год, будет ремонтировать один подрядчик, основная часть дворов находится в удручающем состоянии, при этом в первую очередь работы начаты именно на улице Яна Райниса и ведутся не только у дома №82, но и вдоль соседних шести коттеджей до дома №68. Кроме того, согласно условиям контракта, работы должны проводиться спецтехникой, что отражено в смете, а по факту верхний слой асфальта снимали рабочие лопатами.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку выявленным фактам и принять меры реагирования.

«Мы также намерены вынести данный вопрос на ближайшее заседание межведомственной комиссии при администрации Псковской области по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и выяснить, каким образом дворовая территория у дома №82 по улице Яна Райниса в Пскове попала в госпрограмму, почему работы ведутся фактически на всем дворовом проезде вдоль коттеджей, а также не соответствуют заявленным в смете. В областном центре достаточное количество дворов многоквартирных домов требуют ремонта, при этом комиссия отклонила заявки из-за требований заградительного характера, например, за участие в программе менее двух третей собственников и отсутствие обязательного согласования запланированных работ с сетевыми организациями», – отметил Козловский.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан до 2022 года. На его реализацию в Пскове в этом году выделено около 40 млн рублей. Активисты Народного фронта держат на контроле реализацию правительственного проекта.