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Общество

Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии

Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» национального конкурса красоты «Мисс Россия» в этом году будет посвящен экологии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса.

«Это связано с тем, что в соответствии с указом президента России 2017 год объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны», - добавили организаторы.

Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» на Иркутском переулке, 2.

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