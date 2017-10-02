Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии

12:01, 02 октября 2017, ПАИ

Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» национального конкурса красоты «Мисс Россия» в этом году будет посвящен экологии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса.

«Это связано с тем, что в соответствии с указом президента России 2017 год объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны», - добавили организаторы.

Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» на Иркутском переулке, 2.

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