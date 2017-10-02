«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ стартует в Псковской области

11:16, 02 октября 2017, ПАИ

С 2 по 16 октября будет организована Всероссийская «горячая линия» по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Жители региона с вопросами по указанной тематике могут обращаться по следующим телефонам (с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00):

8(8112)664279, 8(8112)664729 - Управление Роспотребнадзора по Псковской области, отдел эпидемиологического надзора;

8(8115)337370, (88115)336519 - территориальный отдел в городе Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Бежаницком, Усвятском районах;

8(8115)121594, 8(8115)125401 - территориальный отдел в Невельском, Пустошкинском, Себежском, Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском районах;

8(8115)232989, 8(8115)231927 - территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах.