0
10:40
Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»
15:31
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия
13:31
Масштабная переброска подразделений ВДВ планируется в октябре
10:50
Александр Котов: 1 октября мы чествуем людей, за плечами которых большой жизненный и профессиональный путь
09:50
С Днем пожилого человека поздравил псковичей губернатор Андрей Турчак
09:32
Разовый проезд в автобусах Пскова подорожал с сегодняшнего дня
15:22
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
Еще новости
Общество

«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ стартует в Псковской области

С 2 по 16 октября будет организована Всероссийская «горячая линия» по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Жители региона с вопросами по указанной тематике могут обращаться по следующим телефонам (с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00):

8(8112)664279, 8(8112)664729 -  Управление Роспотребнадзора по Псковской области, отдел эпидемиологического надзора;

8(8115)337370, (88115)336519 - территориальный отдел в городе Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Бежаницком, Усвятском районах;

8(8115)121594, 8(8115)125401 - территориальный отдел в Невельском, Пустошкинском, Себежском, Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском районах;

8(8115)232989, 8(8115)231927 - территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»
02 октября 2017
Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия
01 октября 2017
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия 1
Масштабная переброска подразделений ВДВ планируется в октябре
01 октября 2017
Масштабная переброска подразделений ВДВ планируется в октябре 1
Александр Котов: 1 октября мы чествуем людей, за плечами которых большой жизненный и профессиональный путь
01 октября 2017
Александр Котов: 1 октября мы чествуем людей, за плечами которых большой жизненный и профессиональный путь
С Днем пожилого человека поздравил псковичей губернатор Андрей Турчак
01 октября 2017
С Днем пожилого человека поздравил псковичей губернатор Андрей Турчак 1
Разовый проезд в автобусах Пскова подорожал с сегодняшнего дня
01 октября 2017
Разовый проезд в автобусах Пскова подорожал с сегодняшнего дня 2
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
30 сентября 2017
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
Температура воздуха на градус выше нормы ожидается в Псковской области в октябре
30 сентября 2017
Температура воздуха на градус выше нормы ожидается в Псковской области в октябре

Идет загрузка...