Мобильный пункт вакцинации против гриппа открылся в Пскове

13:07, 02 октября 2017, ПАИ

В Пскове открылся мобильный пункт вакцинации против гриппа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области. 30 сентября пункт работал на улице Труда. В дальнейшем он продолжит свою работу у крупных торговых центров города Пскова.

Вакцинация проводится бесплатно за счет бюджетных средств. Перед прививкой врачи Псковской городской поликлиники проводят необходимый осмотр, чтобы определить, есть ли противопоказания, а затем пациенту выдают сертификат. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного (или добровольного) медицинского страхования. Эффект от вакцинации сохраняется на протяжении года, иммунитет вырабатывается примерно через месяц.

Прививка — самый надежный способ защититься от гриппа, отметили в Роспотребнадзоре. В эпидсезоне 2016-2017 годов прививками против гриппа было охвачено 30% населения. У привитых не зарегистрировано случаев заболеваний и осложнений после вакцинации. В эпидсезоне 2017-2018 планируется привить от гриппа 40% населения области.