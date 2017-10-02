Повторно севшие за руль нетрезвыми водители задержаны в Пскове и Стругокрасненском районе

12:41, 02 октября 2017, ПАИ

В Пскове и Стругокрасненском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 1 октября около 21:00 в Пскове у дома по Ленинградскому шоссе полицейские остановили автомобиль «Форд». Выяснилось, что иномаркой управлял 35-летний пскович, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, 28 сентября, днем, в Стругокрасненском районе в деревне Красная Горка на тракторе двигался 52-летний местный житель. Он тоже был в нетрезвом виде. По данным фактам полицией ведутся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.