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Общество

Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики проведёт псковский Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Псковской области проведёт публичные обсуждения результатов правоприменительной практики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Публичные обсуждения проходят в целях реализации информационной политики по работе с предпринимательским сообществом, повышению грамотности населения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, развитию механизма открытости Роспотребнадзора.

Мероприятие состоится 12 октября в 10:00 по адресу: Псков, улица Гоголя, 17, 3 этаж. Приглашаются представители предпринимательского сообщества, общественных объединений и все заинтересованные лица. Предварительная запись не требуется, вход свободный.

В рамках публичных обсуждений все заинтересованные лица могут направить свои вопросы, замечания и комментарии на официальный адрес управления. Обобщенные ответы на вопросы (обращения), замечания будут даны при проведении публичных обсуждений.

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