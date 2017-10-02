Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики проведёт псковский Роспотребнадзор
Управление Роспотребнадзора по Псковской области проведёт публичные обсуждения результатов правоприменительной практики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Публичные обсуждения проходят в целях реализации информационной политики по работе с предпринимательским сообществом, повышению грамотности населения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, развитию механизма открытости Роспотребнадзора.
Мероприятие состоится 12 октября в 10:00 по адресу: Псков, улица Гоголя, 17, 3 этаж. Приглашаются представители предпринимательского сообщества, общественных объединений и все заинтересованные лица. Предварительная запись не требуется, вход свободный.
В рамках публичных обсуждений все заинтересованные лица могут направить свои вопросы, замечания и комментарии на официальный адрес управления. Обобщенные ответы на вопросы (обращения), замечания будут даны при проведении публичных обсуждений.