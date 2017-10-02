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Общество

Профессию пожарного попытались освоить псковские школьники

28 сентября для учащихся 4-х классов Тямшанской гимназии Псковского района в рамках месячника безопасности и Года гражданской обороны было проведено тематическое мероприятие. Его организаторами выступили специалисты Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области» и сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам, сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении МЧС.

В этом учебном году четвероклассникам предстоит принять участие в областном конкурсе «Я и пожарная безопасность». Поэтому ведущая, прежде всего, рассказала ребятам, как он будет проходить, и предложила посмотреть мультипликационный фильм «Как Иван мечтал пожарным стать». Затем с ребятами была проведена беседа об основных причинах пожаров, первичных средствах пожаротушения, правилах поведения при возникновении возгорания в помещении.  Также школьники осуществили вызов пожарных в ходе дидактической игры «Звонок на 112», потренировались использовать для тушения воображаемого пожара порошковый огнетушитель.

Кроме того, четвероклассники попробовали свои силы в освоении профессии пожарного. Всем желающим организаторы мероприятия предложили посоревноваться в «Пожарной эстафете». Ребята постарались быстро надеть боёвку, соединить пожарный рукав и пожарный ствол.

В конце занятий будущие юные пожарные получили памятки по пожарной безопасности, предоставленные Псковским областным отделением Общероссийской общественной организации «ВДПО».

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