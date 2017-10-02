Переустройство воздушных линий электропередач завершено на месте строительства Северного обхода Пскова

11:30, 02 октября 2017, ПАИ

На участках строительства Северного обхода Пскова продолжаются работы по устройству и уплотнению земляного полотна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

Завершено переустройство воздушных линий электропередач 330 кВ «Псков-Тарту». Также на транспортной развязке Псков - Гдов продолжается устройство асфальтированной временной объездной дороги и земляного полотна съездов.