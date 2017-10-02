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Общество

Пытаясь скрыться от полиции в Пскове нетрезвый водитель врезался в столб

В Пскове полицейские задержали нетрезвого водителя, нарушившего Правила дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 26 сентября в 5:00 наряд отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову получил из дежурной части сообщение о том, что в районе пересечения улиц Народной и Розы Люксембург замечена автомашина «Мазда», водитель которой предположительно находился в состоянии опьянения.

По прибытии на место сотрудники полиции пытались остановить автомобиль,  однако водитель проигнорировал  законные требования  стражей порядка и решил скрыться. Водитель иномарки развернулся и продолжил движение по улице Юбилейной в сторону улицы Народной, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья  окружающих. В результате, он не справился с управлением и врезался в фонарный столб у дома по улице Народной.

С места ДТП данный гражданин скрылся. Но вскоре его задержали стражи порядка. Правонарушитель будет привлечен к административной ответственности.

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