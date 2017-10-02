24 кг рыбы и 81 орудие лова изъяты у псковских браконьеров за неделю

15:14, 02 октября 2017, ПАИ

За прошедшую неделю госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 24 килограмма водных биоресурсов, 81 незаконное орудие лова и 3 транспортных средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 19 административных правонарушений, в результате наложено штрафов на сумму 11,8 тыс. рублей. Взыскать удалось 59,1 тыс. рублей,

Всего за указанный период госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада выявили 255 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 555 тыс. 950 рублей.