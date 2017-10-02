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Общество

Поступили первые заявки на участие в месячнике по благоустройству Пскова

В Управление городского хозяйства администрации Пскова поступили первые заявки для участия в осеннем месячнике по благоустройству. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 7 октября готовы выйти на уборку Псковский городской молодежный центр и Управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области.

В ходе месячника будет проведена уборка территорий парков, садов, скверов, объектов уличного озеленения. В работах будут задействованы все службы, отвечающие за чистоту и порядок на дорогах и тротуарах, в зеленых зонах и на берегах водоемов, во дворах.

УГХ будет координировать работы по уборке территорий и поможет с инвентарем. Организациям, которые хотят принять участие в осеннем месячнике, необходимо подать заявку по телефонам: 8(8112) 29-15-00, 8(8112) 29-15-12.

Добавим, с 1 по 31 октября на территории Пскова стартовал месячник по санитарной уборке и благоустройству города и подготовке его к зимнему сезону 2017-2018 годов. Соответствующее постановление подписано в администрации муниципалитета.

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