Уголовные дела возбуждены по фактам мошенничества в Пскове и Великих Луках

15:24, 02 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках и Пскове установлены факты мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 28 сентября великолучанину пришло смс-сообщение о том, что его банковская карта заблокирована. Мужчина связался по указанному телефону с неизвестным гражданином, который представился сотрудником банка и заявил, что для решения возникшей проблемы необходимо, якобы, уточнить данные банковской карты горожанина. Эти сведения великолучанин предоставил, в результате чего с его карты было списано 45 тысяч рублей.

А в Пскове 30 сентября гражданка стала жертвой неизвестного злоумышленника, который путем обмана с использованием сотового телефона завладел ее деньгами в сумме около 22 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.