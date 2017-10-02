Из-за отказа блокировки запрещенных сайтов может быть приостановлено действие лицензии псковской компании «ТВ Медиа»

12:17, 02 октября 2017, ПАИ

Роскомнадзор может приостановить деятельность ООО «ТВ Медиа» из-за систематического нарушения федерального законодательства. Об этом сообщает портал «Главный региональный».

Псковская компания — ООО «ТВ Медиа» — проигнорировала требования Роскомнадзора и не заблокировала сайты с информацией, запрещенной к распространению в России. Кроме того, она не исполняет судебные решения.

В июле 2017 года оператор связи ООО «ТВ Медиа», руководителем которого является Павел Чернов, также известный как координатор псковского регионального штаба Навального, был привлечен к административной ответственности за деятельность, нарушающую условия лицензии. Компания должна была заплатить штраф - 90 тысяч рублей. Однако Павел Чернов отказывается соблюдать российские законы и исполнять постановление суда, сообщает информационный портал «SM-news».

Его отказ блокировать сайты из «черного списка» приводит к тому, что в широкий доступ выходит носящая разрушительный характер информация, в частности, побуждающая детей к самоубийству, употреблению наркотиков, азартным играм, а также оправдывающая насилие и пропагандирующая нетрадиционную сексуальную ориентацию, порнографию, проституцию и другое.