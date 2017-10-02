1
13:52
Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»
13:20
Недостроенную гостиницу «Интурист» переделают под кампус ПсковГУ к 20 декабря 2018 года
12:17
Из-за отказа блокировки запрещенных сайтов может быть приостановлено действие лицензии псковской компании «ТВ Медиа»
12:01
Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии
10:40
Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»
15:31
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия
13:31
Масштабная переброска подразделений ВДВ планируется в октябре
Еще новости
Общество

Из-за отказа блокировки запрещенных сайтов может быть приостановлено действие лицензии псковской компании «ТВ Медиа»

Роскомнадзор может приостановить деятельность ООО «ТВ Медиа» из-за систематического нарушения федерального законодательства. Об этом сообщает портал «Главный региональный».

Псковская компания — ООО «ТВ Медиа» — проигнорировала требования Роскомнадзора и не заблокировала сайты с информацией, запрещенной к распространению в России. Кроме того, она не исполняет судебные решения.

В июле 2017 года оператор связи ООО «ТВ Медиа», руководителем которого является Павел Чернов, также известный как координатор псковского регионального штаба Навального, был привлечен к административной ответственности за деятельность, нарушающую условия лицензии. Компания должна была заплатить штраф - 90 тысяч рублей. Однако Павел Чернов отказывается соблюдать российские законы и исполнять постановление суда, сообщает информационный портал «SM-news».

Его отказ блокировать сайты из «черного списка» приводит к тому, что в широкий доступ выходит носящая разрушительный характер информация, в частности, побуждающая детей к самоубийству, употреблению наркотиков, азартным играм, а также оправдывающая насилие и пропагандирующая нетрадиционную сексуальную ориентацию, порнографию, проституцию и другое.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»
02 октября 2017
Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»
Недостроенную гостиницу «Интурист» переделают под кампус ПсковГУ к 20 декабря 2018 года
02 октября 2017
Недостроенную гостиницу «Интурист» переделают под кампус ПсковГУ к 20 декабря 2018 года 3
Из-за отказа блокировки запрещенных сайтов может быть приостановлено действие лицензии псковской компании «ТВ Медиа»
02 октября 2017
Из-за отказа блокировки запрещенных сайтов может быть приостановлено действие лицензии псковской компании «ТВ Медиа» 1
Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии
02 октября 2017
Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии
Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»
02 октября 2017
Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия
01 октября 2017
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия 1
Масштабная переброска подразделений ВДВ планируется в октябре
01 октября 2017
Масштабная переброска подразделений ВДВ планируется в октябре 1
Александр Котов: 1 октября мы чествуем людей, за плечами которых большой жизненный и профессиональный путь
01 октября 2017
Александр Котов: 1 октября мы чествуем людей, за плечами которых большой жизненный и профессиональный путь

Идет загрузка...