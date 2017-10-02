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Общество

Патроны и снаряды для подствольного гранатомета изъяли бойцы Росгвардии у псковича

В Пскове сотрудники Росгвардии обнаружили незаконно хранящиеся боеприпасы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение о том, что из социального учреждения на улице Луговой поступил сигнал «Тревога».

Работники учреждения пояснили стражам порядка, что в одном из помещений обнаружены боеприпасы. На место происшествия незамедлительно была вызвана инженерно-техническая группа ОМОНа. Специалисты обследовали боеприпасы и установили, что молодой человек, проживающий в учреждении в качестве обеспечиваемого, незаконно хранил 19 патронов времен Великой Отечественной войны и 7 снарядов для подствольного гранатомета.

Боеприпасы были изъяты. Для дальнейшего разбирательства, подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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