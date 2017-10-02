0
13:52
Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»
13:20
Недостроенную гостиницу «Интурист» переделают под кампус ПсковГУ к 20 декабря 2018 года
12:17
Из-за отказа блокировки запрещенных сайтов может быть приостановлено действие лицензии псковской компании «ТВ Медиа»
12:01
Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии
10:40
Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»
15:31
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия
13:31
Масштабная переброска подразделений ВДВ планируется в октябре
Еще новости
Общество

Мужчина зарезал ножом собутыльницу в Бежаницком районе

В Бежаницком районе сотрудники полиции задержали гражданина, подозреваемого в совершении убийства местной жительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 29 сентября, вечером, в Бежаницком районе в поселке Красный Луч в доме по улице Советской был обнаружен  труп  36-летней женщины с телесными повреждениями. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался 34-летний безработный мужчина.

По имеющимся данным, между ним и гражданкой в ходе распития спиртного  произошла ссора, в результате  которой подозреваемый нанес ей несколько ударов ножом.  Женщина скончалась на месте, а злоумышленник попытался скрыться.

В настоящее время сотрудники Бежаницкого межрайонного следственного отдела Следственного управления СК РФ по Псковской области проводят необходимые следственные действия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»
02 октября 2017
Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»
Недостроенную гостиницу «Интурист» переделают под кампус ПсковГУ к 20 декабря 2018 года
02 октября 2017
Недостроенную гостиницу «Интурист» переделают под кампус ПсковГУ к 20 декабря 2018 года 3
Из-за отказа блокировки запрещенных сайтов может быть приостановлено действие лицензии псковской компании «ТВ Медиа»
02 октября 2017
Из-за отказа блокировки запрещенных сайтов может быть приостановлено действие лицензии псковской компании «ТВ Медиа» 1
Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии
02 октября 2017
Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии
Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»
02 октября 2017
Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия
01 октября 2017
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия 1
Масштабная переброска подразделений ВДВ планируется в октябре
01 октября 2017
Масштабная переброска подразделений ВДВ планируется в октябре 1
Александр Котов: 1 октября мы чествуем людей, за плечами которых большой жизненный и профессиональный путь
01 октября 2017
Александр Котов: 1 октября мы чествуем людей, за плечами которых большой жизненный и профессиональный путь

Идет загрузка...