Мужчина зарезал ножом собутыльницу в Бежаницком районе

12:44, 02 октября 2017, ПАИ

В Бежаницком районе сотрудники полиции задержали гражданина, подозреваемого в совершении убийства местной жительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 29 сентября, вечером, в Бежаницком районе в поселке Красный Луч в доме по улице Советской был обнаружен труп 36-летней женщины с телесными повреждениями. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался 34-летний безработный мужчина.

По имеющимся данным, между ним и гражданкой в ходе распития спиртного произошла ссора, в результате которой подозреваемый нанес ей несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте, а злоумышленник попытался скрыться.

В настоящее время сотрудники Бежаницкого межрайонного следственного отдела Следственного управления СК РФ по Псковской области проводят необходимые следственные действия.