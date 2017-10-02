В Пскове начался отопительный сезон

13:23, 02 октября 2017, ПАИ

2 октября в Пскове начался отопительный сезон, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Как пояснили в муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети» (ПТС), процесс запуска систем теплоснабжения сложный и многоэтапный. Так, сегодня специалисты ПТС совместно с работниками газовых служб снимают заглушки и подают на котельные газ. Затем происходит запуск котлов с постепенным наращиванием температуры. Давление в городской теплосистеме уже соответствует рабочим режимам и поддерживается.

В теплосетях подчеркнули, что скорость подачи теплоносителя зависит и от профессионализма сантехников, работающих в управляющих организациях. Управление городского хозяйства администрации Пскова проинформировало все управляющие компании о необходимости создания аварийных бригад сантехников на период старта отопительного сезона для (в случае необходимости) развоздушивания теплосистемы в многоквартирных домах (МКД). УГХ также обращается к жильцам верхних этажей МКД: при необходимости обеспечить доступ сантехникам в квартиры для выполнения необходимых технологических процедур.

Напомним, в медицинские учреждения Пскова подача тепла началась 13 сентября, затем были подключены детские сады и школы. Согласно постановлению администрации города, включение социальной сферы по заявкам абонента будет произведено не позднее 2 октября, жилищного фонда - по заявкам абонента не позднее 9 октября.