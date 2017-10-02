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Общество

Президент Международного Ганзейского союза оценил ход подготовки к Ганзе-2019 в Пскове

Встреча главы Пскова Ивана Цецерского и президента Международного Ганзейского союза Бернда Заксе состоялась в Пскове в рамках рабочего визита президиума Международного Ганзейского союза Нового времени Ингер Харлеви (Висби, Швеция) и Ольги Поповой (Великий Новгород, Россия) для получения информации о ходе подготовки Пскова к 39-м Международным Ганзейским дням в 2019 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава города отметил важность и значимость миссии, с которой делегация прибыла в Псков. Иван Цецерский рассказал о заседании федерального оргкомитета по Ганзе под председательством вице-премьера Ольги Голодец, которое состоялось 27 сентября, с участием представителей ключевых министерств, и её поручением сделать всё, чтобы Ганзейские дни в Пскове прошли на высоком уровне. Также Иван Цецерский подчеркнул личную заинтересованность и ответственность в этом вопросе губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Руководитель муниципалитета проинформировал членов делегации, что общее финансирование Ганзы-2019, федеральное и региональное, оценивается порядка 12 млрд рублей, сегодня в Пскове динамично реализуются программы в части благоустройства и озеленения на сотни миллионов рублей, планируется отремонтировать около 200 дворовых территорий и общественных пространств, расселить 69 ветхих домов, реконструировать два больших парка и летнюю эстраду. Завершается формирование сайта, который будет информировать о ходе подготовки к Ганзе на трёх языках. Он будет презентован на октябрьском заседании Ганзейской комиссии в Ростоке (Германия). Глава Пскова упомянул о некоторых мероприятиях, которые будут способствовать популяризации Ганзейского праздника в Пскове: это спортивные соревнования для молодёжи Европейской и Русской Ганзы, в том числе международный шахматный турнир «Ганзейская ладья», а также библиотечная конференция «История Ганзейского движения и её роль в событийном туризме».

«Для Пскова Ганзейские дни – прекрасная возможность привести инфраструктуру в порядок и поднять уровень событийного туризма. Вы не пожалеете, что приедете к нам», - подчеркнул Иван Цецерский.

Президент Международного Ганзейского Союза, бургомистр Любека Бернд Заксе поздравил Ивана Цецерского с переизбранием на пост главы города и поблагодарил за гостеприимство. Он сказал, что официальная цель его визита – составить картину подготовленности Пскова к Ганзейским дням: «То, что мы уже увидели, а также отношение и энтузиазм, с которым Псков готовится к проведению Ганзы, настраивает нас на позитивный лад. У меня впечатление, что Псков – ганзейский город».

Бернд Заксе выразил удовлетворение, что Ганзейские дни в Пскове широко поддерживаются в России на федеральном и региональном уровне: «Ганза – союз межмуниципальный, основывается на народном взаимопонимании, но такую государственную поддержку я нахожу необычайно важной. Совет Европы и Европейская комиссия также поддерживают Ганзейское движение».

Иван Цецерский остановился на важных для иностранных делегаций вопросах – визового сопровождения и таможенных процедур. В отношении первого Глава города отметил, что он практически решён, визовое сопровождение лиц и гостей Международной Ганзы будет обеспечено, и поблагодарил за содействие представительство МИДа в Пскове. Поиск оптимального решения по второму вопросу ведётся вместе с Федеральной таможенной службой. Бернд Заксе подчеркнул, что от решения данного вопроса зависит количество гостей, и указал, к чему стремиться: «В Ганзейском союзе 190 городов, все делегации никогда не приезжают, но если присутствуют 100 городов, то это успех».

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