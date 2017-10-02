«Снежинки» и светодиодные гирлянды закупаются к Новому году в Великих Луках
Новая новогодняя иллюминация украсит Великие Луки. На сайте госзакупок объявлен аукцион на ее поставку.
Начальная цена контракта составляет 1 млн рублей, средства предусмотрены в бюджете города.
Всего планируется закупить 26 световых консолей «Снежинка» и «Цветок», а также 20 светодиодных гирлянд в виде пучка из нитей (белый и синий цвет свечения).
Аукцион будет проведен 16 октября. Срок получения товара — 5 календарных дней с момента подписания контракта.