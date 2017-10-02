О возможном усилении ветра 3 октября предупреждают псковские синоптики

14:17, 02 октября 2017, ПАИ

3 октября на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, его порывы могут достигать 12-14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +7 до +12.

Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.