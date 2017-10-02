Саженцы растений из Польши задержаны на границе в Себежском районе

22:30, 02 октября 2017, ПАИ

29 сентября в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки Себежского района в ручной клади физического лица, следующего из Польши, запрещен ввоз саженцев декоративных растений для открытого грунта в количестве 4 штук. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.

Управление обращает внимание частных лиц, что в соответствии с законодательством, касающимся обеспечения карантина растений, гражданам, прибывающим на территорию России, разрешается ввозить в ручной клади и багаже не более 5 кг продуктов растительного происхождения и не более 1-2 букетов среза цветов без сопровождения фитосанитарным сертификатом. В то же время в соответствии с законодательством в ручной клади картофель любого вида, будь он семенной или продовольственный, ввозить в РФ без фитосанитарного сертификата запрещено. Запрещен ввоз посевного и посадочного материала: семян растений, рассады, саженцев, цветов в горшках, отводок, черенков, клубней, луковиц, корневищ, корней.

Наличие фитосанитарного сертификата при ввозе такой растительной продукции в ручной клади предусмотрено пунктом 7.1.1 «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 (в редакции Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 года).