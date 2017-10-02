Книгу «Жасмин изумляет» представит в Пскове Артём Тасалов

17:11, 02 октября 2017, ПАИ

6 октября в 17:00 в Центральной городской библиотеке (улица Конная, 6) пройдёт юбилейный творческий вечер поэта, члена Союза писателей России Артема Тасалова. На вечере состоится презентация новой книги «Жасмин изумляет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Жасмин изумляет» - третья книга поэта, она включает 97 стихотворений за период 2011-2017 годов. «Это книга-исповедание, поиск самого себя в часто неуютном и таинственном мире, это книга одиночества, восторга и любования каждым проявлением первозданной жизни, книга поиска и надежды найти то, что никогда не было потеряно. Здесь Вселенная в одной строке поэта становится великой разумной Душой, а цветущий жасмин являет тайну вечно торжествующей жизни», - отметили организаторы встречи.

Доминантой вечера будет авторское чтение. Продолжится встреча скайп-поздравлениями из Владимира, Москвы, Улан-Удэ и других поэтических пространств.

Книга издана в московском издательстве «Пальмир», дизайн Ильи Семина, тираж 100 экземпляров. Предусмотрена автограф-сессия.