День открытых дверей назначен в Университете третьего возраста на 5 октября

20:22, 02 октября 2017, ПАИ

5 октября в 12:00 региональное отделение Союза пенсионеров России проведет День открытых дверей Университета третьего возраста «Будем дружнее, мудрее и крепче». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

Торжественное собрание состоится в актовом зале отделения Пенсионного фонда РФ по адресу: Псков, улица Петровская, 53, 4-й этаж.

К участию в Дне открытых дверей приглашены слушатели Университета третьего возраста, руководители и преподаватели факультетов университета, партнеры регионального отделения. На мероприятии выступит хоровой самодеятельный коллектив «С песней по жизни» из Пыталово.

Напомним, что Университет третьего возраста создан в 2007 году. Его просветительские программы нацелены на преодоление негативных последствий старения, формирования активной позиции и вовлечение пожилых людей в общественную жизнь региона.

В настоящее время университет просвещает более тысячи пенсионеров разных национальностей на 11 факультетах. Планируется, что всего по области в этом учебном году обучение в университете пройдут более 1500 пенсионеров.