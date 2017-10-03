Новогодний корпоратив в Пскове: вкусная еда и беззаботное веселье

19:44, 03 октября 2017, ПАИ

До наступления 2018 года осталось чуть менее 3-х месяцев, а это значит, что самое время задуматься о новогоднем корпоративе. Самым простым и бюджетным был бы праздник в стенах родного офиса, но чаще всего компании предпочитают «выгулять» сотрудников хотя бы раз в год. Псковское агентство информации подготовило перечень мест, где псковичи могут устроить незабываемую вечеринку с коллегами и зарядиться новогодним настроением.

Корпорация отдыха и развлечений

Подумайте о новогодних праздниках сегодня вместе с «Корпорацией отдыха и развлечений». «Корпорация» создаёт тематические новогодние праздники и концерты для всех без исключений!

В Новый год для малышей (с 1 года до 8 лет) будет работать свой Дедушка Мороз. Ваш ребёнок заслуживает индивидуальной сказки «Общения»!

«Корпорация» приглашает ваших деток к Дедушке Морозу в авторский поздравительный новогодний проект «Главный офис Деда Мороза» - «Центр выдачи новогодних подарков». Главный офис Дедушки Мороза уже работает с вашими подарками.

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Новый год для школьников (с 1 по 11 класс) – «Корпорация» создаёт разнообразные тематики. Возможно всё - от настоящей волшебной сказки с русскими персонажами до современных детективных, танцевальных, супервыносливых и непредсказуемых новогодних утренников и вечеров. У них уже разработаны заманчивые предложения для разных классов.

Всё самое стильное и полезное прозвучит в новогодних игровых программах и квестах.

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Есть актуальные предложения по новогодним корпоративам: «Корпорация» считает, что каждая компания и организация достойна отличного отдыха.

«Новогодний джаз» - это уникальная программа, в которой джаз переплетается с чередой интереснейших новогодних историй с возможными выступлениями артистов из Санкт-Петербурга и Москвы.

«Средневековый Новый год» - это не просто часть средневековой жизни, это княжеская зимняя легенда, рыцари в доспехах, средневековые предсказания и то, что сможет согреть вас холодными предновогодними вечерами.

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Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



Фото: Корпорация отдыха и развлечений



































«Корпорация отдыха и развлечений» работает по договорам, за новогодней информацией обращайтесь в офис, бронируйте даты и задавайте любые вопросы по организации и проведению новогодних событий.



Они создают уникальные новогодние события!

Офис «Корпорации» расположен по адресу: Псков, Октябрьский, 56, офис 721а.

Информационные страницы «Корпорации отдыха и развлечений»:

Facebook - https://www.facebook.com/vachacorporation

«ВКонтакте» - http://vk.com/vachacorporation

Instagram - @vachacorporation

Контактные телефоны: +7-951-758-77-55; +7-921-215-80-05

Skype: misprazdnik

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Кафе «Золотая рыбка»

Идеально подходит для проведения корпоративов, юбилеев, свадеб и других мероприятий кафе «Золотая рыбка», расположенное в самом центре Пскова. Это уютное заведение с симпатичным и простым интерьером и едой, которую можно легко приготовить и дома. Здесь готовят всевозможные вкусные блюда и продают их по адекватным ценам. В вашем распоряжении - огромный выбор закусок, салатов, нарезок, мясные, рыбные блюда.

С каждым клиентом меню составляется индивидуально по желанию. Внимательный персонал предложит именно то блюдо, которое соответствует вкусам заказчика. Кафе вмещает до 50 посетителей, но для желающих отдохнуть сугубо в своей компании (от 18-20 человек) заведение будет закрыто для посторонних посетителей. Спиртными напитками здесь не торгуют, поэтому всё необходимо приносить с собой. Цена на одного человека - от 800 рублей.

За семь лет работы в «Золотой рыбке» образовался круг постоянных посетителей, которые с удовольствием рекомендуют это заведение родным и друзьям.



Фото: Кафе «Золотая рыбка»



Фото: Кафе «Золотая рыбка»



Фото: Кафе «Золотая рыбка»



Фото: Кафе «Золотая рыбка»



Фото: Кафе «Золотая рыбка»



Фото: Кафе «Золотая рыбка»



Фото: Кафе «Золотая рыбка»



Фото: Кафе «Золотая рыбка»



Фото: Кафе «Золотая рыбка»



Фото: Кафе «Золотая рыбка»



Фото: Кафе «Золотая рыбка»



Фото: Кафе «Золотая рыбка»



Фото: Кафе «Золотая рыбка»



Фото: Кафе «Золотая рыбка»



Фото: Кафе «Золотая рыбка»



Фото: Кафе «Золотая рыбка»































Отлично провести банкет, детский праздник, корпоративный вечер, торжество, свадьбу, день рождения, вечер вдвоём или с друзьями можно по адресу: город Псков, улица Советская, дом 35а.

Телефон: 8-911-358-65-89.

Страница кафе «ВКонтакте» - https://vk.com/club23929976.

Кафе-бар «Шведская горка»

Оригинально встретить Новый год в компании коллег предлагает кафе-бар «Шведская горка». Здесь всегда есть живая музыка и скрипка, насладиться которыми можно с 20:00 до 5:00, а в конце декабря в заведении начнутся новогодние корпоративы. Гостей будут развлекать Дед Мороз, Снегурочка и шоу-балет.

Но и это не всё – изюминкой праздника с коллегами станет посещение банного комплекса на 15 человек, в котором есть караоке, бассейн, бильярд. Что может быть лучше русской баньки в самые настоящие русские предновогодние морозы?

Праздничная программа в кафе-баре обойдется в 1200 рублей с человека. Причём, «Шведская горка» предлагает несколько вариантов размещения: VIP-зал на 25 человек, а также залы на двух этажах, общее количество посадочных мест - около 220.



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка



Фото: Шведская горка

































Меню в кафе-баре смешанное – есть и кавказская кухня, и европейская. По желанию клиентов повара «Шведской горки» приготовят любое, даже самое изысканное блюдо.

«Шведская горка» разместилась по адресу: город Псков, улица Леона Поземского, дом 70.

Телефон для связи: 8(8112) 72‑72-42.

Страница «ВКонтакте» - https://vk.com/id201012999.

Very Well Cafe

Еще одно популярное место, которое идеально подходит для корпоративных вечеров, торжеств и мероприятий разного масштаба, - это Very Well Cafe. В меню - разнообразный выбор блюд европейской и русской кухни, богатая карта напитков и коктейлей.

Желающих отметить здесь предновогодний корпоратив ждёт уютный празднично украшенный зал в 2-х уровнях вместительностью до 80 человек; специально разработанное новогоднее меню от легендарного бренд шеф-повара Сергея Малаховского; новогодняя елка, иллюминация, оформленная фотозона и зажигательное шоу.

Атмосферу элегантности, шика и беззаботного веселья создадут певица Елизавета Степанова, шоу-балет «Терпсихора», эстрадная группа «Док М» и настоящие Дед Мороз и Снегурочка, а также ведущая вечера Кира Маяковская. Они обещают сделать праздник незабываемым.



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe



Фото: Very Well Cafe











































Стоимость корпоратива на 1 персону – 2400 рублей, включая большую новогоднюю программу.

Very Well Cafe расположено по адресу: Псков, улица Юбилейная, дом 47.

Режим работы: с 10:00 до 0:00, пятница, суббота - с 11:00 до 1:00, воскресенье - с 11:00 до 0:00. В предновогодние вечера кафе работает до 1:00.

Узнать подробности и забронировать места можно по телефонам: 20-11-95, 8-921-210-24-62.

Страница «ВКонтакте» - vk.com/verywellcafepskov

Е-mail: verywellcafe@mail.ru

Гостинично-ресторанный комплекс Old Estate Hotel & SPA ****

Old Estate Hotel & SPA **** порадует гостей достойной кухней, отличным сервисом, уютной и дружелюбной атмосферой. Помимо 50 номеров повышенной комфортности здесь есть ресторан «Аристократъ», бар «Рублев» и лобби, спа-центр Old Estate.

Участников новогодних корпоративов ждут живой вокал, танцы и целых два Деда Мороза, а ведущий Дмитрий Третьяков не даст заскучать ни одному посетителю. Да и благородная атмосфера, царящая в Old Estate, располагает к приятному общению: к примеру, интерьер ресторана сочетает в себе изящество современного стиля и декора.



Фото: Отель Old Estate Hotel & SPA



Фото: Отель Old Estate Hotel & SPA



Фото: Отель Old Estate Hotel & SPA



Фото: Отель Old Estate Hotel & SPA



Фото: Отель Old Estate Hotel & SPA



Фото: Отель Old Estate Hotel & SPA



Фото: Отель Old Estate Hotel & SPA



Фото: Отель Old Estate Hotel & SPA



Фото: Отель Old Estate Hotel & SPA

















Стоимость - 3500 рулей за человека. В эту сумму включены вкусное меню европейской кухни, алкогольные напитки без ограничений. Вместимость зала - до 150 персон.

Хотите вспоминать корпоративный праздник долго и с восхищением? Закажите банкет в Old Estate Hotel & SPA ****, который расположен по адресу: город Псков, улица Верхне-Береговая, дом 4.

Телефон для связи: +7 (911) 380-20-20.

Загородный отель «ПЛЕСКОВ»

А как на счет проведения праздника вне Пскова? Загородный корпоративный отдых на Новый год – идея довольно заманчивая, такая вечеринка надолго останется в памяти каждого сотрудника. Необычный новогодний корпоратив предлагает загородный отель «ПЛЕСКОВ».

В этом году в отеле приготовили театрализованное представление по мотивам произведения Леонида Филатова «Про Федота-стрельца…» Царь и Баба Яга, желая извести Федота-стрельца, молодого удальца, отправляют его на невыполнимые задания. Федот с помощью гостей удачно справляется с заданиями. Гости новогодней сказки смогут оценить искрометный конферанс ведущих и стать участниками приключений легендарного стрельца. Узнать будущее, заглянув в котел настоящей Бабы-Яги, поплясать от души, встретить новогодние чудеса и то, чего на белом свете вообще не может быть… В общем, волшебный праздник, новогоднее настроение и феерия эмоций гарантированы.

Ресторанное меню включает разнообразные холодные закуски, салаты, горячее и напитки – подробнее при заказе.



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»



Фото: Загородный отель «ПЛЕСКОВ»

































Стоимость новогодней программы и меню - 2800 рублей на человека. Также возможны индивидуальные варианты отдыха.

Загородный отель «Плесков» расположен в деревне Печки Печорского района.

Заявки и вопросы принимаются по телефону: 8(8112)79-34-76.

Сайт отеля - www.otelpleskov.ru

Ресторан «Фрегат»

Другой отличный вариант для проведения новогоднего корпоратива - панорамный ресторан «Фрегат», расположенный на берегу реки Великой. Из окон заведения открывается великолепный вид на архитектурный ансамбль Мирожского монастыря, памятник XII века.

Три уютных зала ресторана гостеприимно откроют двери для псковичей и гостей города. «Парадный зал», рассчитанный на 40 персон и выполненный в греческом стиле, прекрасно подходит для проведения торжественных мероприятий. Основной зал ресторана – «Морской» - вмещает 80 человек, в нем гостей окружает легкая атмосфера морской романтики. В «Бильярдном зале» на 15 персон гости могут отдохнуть, сыграть партию в бильярд, попеть в караоке. Ну, а в летнее время можно еще и насладиться отдыхом на открытых террасах.

При организации банкетов, выпускных, детских праздников с аниматорами, семинаров и конференций с питанием в отдельном зале, выездных фуршетов и кофе-пауз учитываются любые пожелания клиента.



Фото: Ресторан «Фрегат»



Фото: Ресторан «Фрегат»



Фото: Ресторан «Фрегат»



Фото: Ресторан «Фрегат»



Фото: Ресторан «Фрегат»



Фото: Ресторан «Фрегат»











Организации и небольшие компании могут устроить предновогодние корпоративные вечера в парадном зале (за 2500 рублей с человека) и Морском (за 2700 рублей). В эту стоимость входит меню и веселая развлекательная программа с ведущим, Дедом Морозом, Снегурочкой, захватывающими шоу и зажигательной дискотекой.

«Фрегат» подготовил и детские новогодние программы для школьников, каждому из них придётся заплатить всего 1100 рублей за новогоднюю программу с веселыми сказочными персонажами, Дедом Морозом, хороводами, играми и праздничный стол.

Семейные пары и друзья смогут провести новогоднюю ночь во «Фрегате» по цене 3500 рублей за персону. В праздничной программе - профессиональный ведущий, Дед Мороз, Снегурочка, бой курантов, танцевальное шоу, игры, новогодняя дискотека.

Панорамный ресторан можно найти по адресу: город Псков, улица Воеводы Шуйского, дом 9

Страница «ВКонтакте» - https://vk.com/fregatpskov

Телефоны: 62-13-17, 62-26-44, 8-953-230-88-55.

Банкетный зал «Петропавловский»

Прекрасно провести время в уютной обстановке приглашает псковичей банкетный зал «Петропавловский». Для организации свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и других праздников здесь есть банкетный зал до 60 человек. Гостей всегда ждут фирменные, традиционные блюда, а также японское и паназиатское меню.

Для тех, кто даже на время не может покинуть соцсети, здесь есть Wi-Fi, а для любителей спортивных матчей предусмотрены трансляции. Разнообразят вечер лучшие настольные игры, которые также имеются в банкетном зале.

Предновогодний корпоратив в «Петропавловском» обойдётся в 2000 рублей с человека. В эту сумму включены меню, шоу-программа, с участием Деда Мороза и Снегурочки, дискотека. При заказе от 300 рублей на человека разрешается приносить свои спиртные напитки.



Фото: Петропавловский банкетный зал



Фото: Петропавловский банкетный зал



Фото: Петропавловский банкетный зал



Фото: Петропавловский банкетный зал



Фото: Петропавловский банкетный зал



Фото: Петропавловский банкетный зал



Фото: Петропавловский банкетный зал



Фото: Петропавловский банкетный зал



Фото: Петропавловский банкетный зал

















«Петропавловский» работает по предварительному заказу, поэтому спешите заказать новогоднюю вечеринку по телефону: 8-911-899-70-70.

Адрес: Псков, улица Петропавловская, 18а.

Адрес «ВКонтакте» - https://vk.com/club53816030

Кафе «Хлебная слобода»

Новогодние корпоративы с коллегами и друзьями можно провести в уютном и гостеприимном кафе «Хлебная слобода». К услугам посетителей - красивый банкетный зал вместимостью до 50 человек.

Блюда, приготовленные профессиональными поварами из качественных продуктов, непременно понравятся всем гостям кафе. Вас ждут вкусная еда, деликатное обслуживание, праздничная развлекательная программа, зажигательные танцы, приятная музыка и масса положительных эмоций.

После такой предновогодней вечеринки в «Хлебную слободу» захочется возвращаться снова и снова!



Фото: Кафе «Хлебная слобода»



Фото: Кафе «Хлебная слобода»



Фото: Кафе «Хлебная слобода»



Фото: Кафе «Хлебная слобода»



Фото: Кафе «Хлебная слобода»



Фото: Кафе «Хлебная слобода»



Фото: Кафе «Хлебная слобода»



Фото: Кафе «Хлебная слобода»



Фото: Кафе «Хлебная слобода»



Фото: Кафе «Хлебная слобода»



Фото: Кафе «Хлебная слобода»



Фото: Кафе «Хлебная слобода»























Кафе располагается в самом центре города Пскова: по улице Некрасова, дом 9.

Контактные телефоны: 622-844, 8-953-246-10-55.

Е-mail: serbina82@rambler.ru

Кафе «Комплимент»

Тем, кто желает провести новогодний корпоратив в месте с расслабленной и дружелюбной атмосферой, лишенном пафоса, стоит отправиться в кафе «Комплимент». Это прекрасный выбор для проведения любого мероприятия на должном уровне. Доброжелательные, профессиональные сотрудники с радостью помогут с организацией праздника. Здесь заботятся об удобстве гостей!



Фото: Кафе «Комплимент»



Фото: Кафе «Комплимент»



Фото: Кафе «Комплимент»



Фото: Кафе «Комплимент»



Фото: Кафе «Комплимент»



Фото: Кафе «Комплимент»



Фото: Кафе «Комплимент»



Фото: Кафе «Комплимент»



Фото: Кафе «Комплимент»



Фото: Кафе «Комплимент»



















«Комплимент» находится по адресу: город Псков, улица Рокоссовского, дом 34а.

Заказ стола, а также дополнительная информация - по телефону: 55-25-77 или 8-921-607-46-23. Гостями кафе можно стать с 11:00 до 2:00.

Страница «ВКонтакте» - https://vk.com/compliment60

Подробнее об этом оазисе красоты и вкуса среди псковских многоэтажек читайте здесь - http://informpskov.ru/news/246625.html