Бездомного псковича-дебошира задержали сотрудники Росгвардии
В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил информацию о том, что у дома на улице Кузнецкой происходит конфликт. Вскоре, на месте происшествия стражи порядка задержали 29-летнего мужчину без определенного места жительства, который в ходе конфликта причинил телесные повреждения 46-летнему псковичу.
Для дальнейшего разбирательства дебошира передали сотрудникам полиции. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка.