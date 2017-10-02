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Общество

Бездомного псковича-дебошира задержали сотрудники Росгвардии

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил информацию о том, что у дома на улице Кузнецкой происходит конфликт. Вскоре, на месте происшествия стражи порядка задержали 29-летнего мужчину без определенного места жительства, который в ходе конфликта причинил телесные повреждения 46-летнему псковичу.

Для дальнейшего разбирательства дебошира передали сотрудникам полиции.  Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка.

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