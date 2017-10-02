В Пскове состоялся открытый чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе

17:49, 02 октября 2017, ПАИ

В спорткомплексе «Спарта» в Пскове состоялся открытый чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе среди юношей и взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях участвовали 117 спортсменов из детско-юношеских спортивных школ «Лидер» и «Бригантина», Центра спортивной подготовки, Псковского аграрно-технического колледжа, Псковского политехнического колледжа, ПсковГУ, ПТУ-23, ПТУ-15, филиала Академии ФСИН, десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, завода «Псковкирпич», гости из Великого Новгорода.

Победителями в своих весовых категориях стали Андрей Баронэ, Антон Богданов, Кирилл Семёнов, Егор Александров, Илья Спиридонов, Арсений Александров, Владислав Кононов, Игорь Григорьев, Алексей Спиридонов, Дмитрий Никифоров, Аюб Аюбов.

В настоящее время спортсмены готовятся к первенству Северо-Западного федерального округа в Архангельске 20-22 октября и к Всероссийскому турниру воинской славы в Пскове.