0
19:11
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
00:30
Ралли «Cupper Псков-2017» - 18-й этап Кубка России
23:53
Петербуржцы Александр Осипов и Александр Андреев выиграли ралли «Cupper Псков-2017»
22:53
Петербургские гонщики пострадали в аварии на ралли «Cupper Псков-2017»
14:58
В эфире ПАИ-live стартовала трансляция матча между ФК «Коломна» и «Псков-747» (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:34
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире игру команды «Псков-747» против «Коломны»
09:33
Первые экипажи ушли на трассу ралли «Cupper Псков-2017»
Еще новости
Спорт

В Пскове состоялся открытый чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе

В спорткомплексе «Спарта» в Пскове состоялся открытый чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе среди юношей и взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях участвовали 117 спортсменов из детско-юношеских спортивных школ «Лидер» и «Бригантина», Центра спортивной подготовки, Псковского аграрно-технического колледжа, Псковского политехнического колледжа, ПсковГУ, ПТУ-23, ПТУ-15, филиала Академии ФСИН, десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, завода «Псковкирпич», гости из Великого Новгорода.

Победителями в своих весовых категориях стали Андрей Баронэ, Антон Богданов, Кирилл Семёнов, Егор Александров, Илья Спиридонов, Арсений Александров, Владислав Кононов, Игорь Григорьев, Алексей Спиридонов, Дмитрий Никифоров, Аюб Аюбов.

В настоящее время спортсмены готовятся к первенству Северо-Западного федерального округа в Архангельске 20-22 октября и к Всероссийскому турниру воинской славы в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
02 октября 2017
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
Ралли «Cupper Псков-2017» - 18-й этап Кубка России
02 октября 2017
Ралли «Cupper Псков-2017» - 18-й этап Кубка России
Петербуржцы Александр Осипов и Александр Андреев выиграли ралли «Cupper Псков-2017»
30 сентября 2017
Петербуржцы Александр Осипов и Александр Андреев выиграли ралли «Cupper Псков-2017»
Петербургские гонщики пострадали в аварии на ралли «Cupper Псков-2017»
30 сентября 2017
Петербургские гонщики пострадали в аварии на ралли «Cupper Псков-2017» 2
В эфире ПАИ-live стартовала трансляция матча между ФК «Коломна» и «Псков-747» (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
30 сентября 2017
В эфире ПАИ-live стартовала трансляция матча между ФК «Коломна» и «Псков-747» (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире игру команды «Псков-747» против «Коломны»
30 сентября 2017
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире игру команды «Псков-747» против «Коломны»
Первые экипажи ушли на трассу ралли «Cupper Псков-2017»
30 сентября 2017
Первые экипажи ушли на трассу ралли «Cupper Псков-2017»
Ралли «Cupper Псков-2017» стартовало
29 сентября 2017
Ралли «Cupper Псков-2017» стартовало

Идет загрузка...