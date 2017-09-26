Полицейские задержали безработного, укравшего телефон у посетителя кафе в Великих Луках
В Великих Луках полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу имущества у посетителя кафе на проспекте Гагарина.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, по имеющимся данным, 29 сентября у одного из посетителей кафе был похищен мобильный телефон. В совершении этого преступления подозревается 30-летний безработный, ранее неоднократно судимый горожанин.
Наряд патрульно-постовой службы задержал мужчину с поличным. Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка.