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Спорт

Футбольный турнир памяти великолукского учителя физкультуры собрал 12 команд

21-29 сентября на стадионе «Экспресс» в Великих Луках состоялся XIV традиционный турнир по футболу памяти учителя физической культуры школы № 10, футболиста М. Хренова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Комитет по физической культуре и спорту администрации города.

В соревнованиях участвовали 12 команд. Первое место заняли футболисты школы № 7, второе - МБОУ «Гимназия» им. С. В. Ковалевской. Третьими стали представители Центра образования посёлка Пустошка.

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