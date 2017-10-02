Футбольный турнир памяти великолукского учителя физкультуры собрал 12 команд

19:28, 02 октября 2017, ПАИ

21-29 сентября на стадионе «Экспресс» в Великих Луках состоялся XIV традиционный турнир по футболу памяти учителя физической культуры школы № 10, футболиста М. Хренова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Комитет по физической культуре и спорту администрации города.

В соревнованиях участвовали 12 команд. Первое место заняли футболисты школы № 7, второе - МБОУ «Гимназия» им. С. В. Ковалевской. Третьими стали представители Центра образования посёлка Пустошка.