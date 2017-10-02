Великолукские самбисты завоевали медали на турнире в Гатчине

20:43, 02 октября 2017, ПАИ

Великолучане завоевали медали в турнире по самбо памяти героя СССР А. Перегрудова, который проходил 30 сентября в Гатчине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки со ссылкой на Комитет по физической культуре и спорту.

В состязаниях участвовали 3 спортсмена великолукской спортивной школы «Экспресс» (тренер – А. Ситмонов). Александр Логинов занял второе место (в категории до 38 кг), Владислав Богданов (до 44 кг) и Кирилл Кашкин (до 50 кг) - третьи места.