В обновленном дорожном рейтинге Псков поднялся на 9 позиций

18:00, 02 октября 2017, ПАИ

28 сентября на пресс-конференции в Москве был представлен обновленный дорожный рейтинг городов, составленный на основе результатов дорожных рейдов в рамках инспекции ОНФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе движения «Убитые дороги», впервые рейтинг был сформирован после инспекции в 2015 году. Тогда Псков занимал в нем 37-е место. В этом году Псков поднялся на 9 позиций и занимает 28-ю строчку. Рейд по псковским дорогам прошел в середине мая. Тогда активисты совместно с представителями УГХ и ГИБДД проверили качество гарантийных дорог и «убитых» участков, которые вызывают недовольство жителей.

В общей сложности команда дорожной инспекции, которая состояла из псковичей, оценила качество дорог в 84 субъектах РФ в 110 городах, проехала 63 тысячи километров по дорогам федерального, регионального и муниципального значения.

Первой точкой маршрута в Пскове стала улица Труда, которая ремонтировалась на двух участках: от улицы Белинского до улицы Инженерной в 2014 году и выборочно в 2013 году от улицы Волкова до улицы Белинского. Если к состоянию асфальта на первом участке серьезных вопросов у проверяющих не возникло, то покрытие на втором участке уже имеет много серьезных дефектов. Начальник УГХ Алексей Захаров тогда заверил проверяющих, что на участке до 1 июня будет проведен ремонт покрытия с фрезерованием и проливкой битумом. «Данные работы всё же были проведены, однако, позже и не в том объеме, в каком было необходимо»,- отметили в пресс-службе «Убитых дорог».

Среди других проверенных гарантийных участков улица Красноармейская, Красноармейская набережная, Ипподромная, Труда, Октябрьский проспект. Здесь были обнаружены дефекты дорожного покрытия. Покрытие на улице Печорской, мосту имени Александра Невского, на улице Некрасова на момент проверки не вызвало замечаний у общественников.

Перечень дорог с выявленными дефектами был направлен в администрацию города с просьбой привлечь подрядчиков к их устранению на гарантийных участках.

«Перекресток улицы Вокзальной и улицы 128-ой Стрелковой Дивизии в мае этого года был одной из самых проблемных точек на карте города. Интенсивное движение транспорта в том числе и грузового осложнялось ужасающим состоянием дорожного покрытия и отсутствием светофора. На сегодняшний момент на участке заканчиваются ремонтные работы по замене покрытия и устройству тротуаров, установлен светофор», - подчеркнули в пресс-службе движения.

Также в этом дорожном сезоне ремонтируются и другие участки: улица Льва Толстого, улица Гражданская, улица Шестака, улица Железнодорожная, улица Индустриальная.

«Ремонт этих «убитых» дорог, конечно, не может не радовать, однако в Пскове еще достаточно проблемных мест, которые требуют пристального внимания со стороны администрации города и скорейшего качественного ремонта», - отметили в пресс-службе движения.

Добавим, что при составлении рейтинга учитывалось состояние покрытия на проверенных дорогах, находящихся на гарантии, а также на участках, состояние которых больше всего волнует местных жителей.