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Общество

«Трезвая Россия» передала в администрацию Псковской области список адресов «наливаек»

Более 40 заведений Псковской области за неделю проверили активисты «Трезвой России» на продажу суррогатного и контрафактного алкоголя. В результате рейдов было изъято более 1000 литров контрафактных спиртных напитков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Трезвой России».

Антиалкогольные рейды проводились совместно с прокуратурой, сотрудниками МВД, Роспотребнадзора. Помощь оказывали и местные жители, которые, в частности, указывали адреса тех заведений, которые необходимо было проверить.

Напомним, 12 сентября на расширенном заседании администрации региона губернатор Андрей Турчак поручил начальнику Контрольного управления администрации области Татьяне Смирновой и команде федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области провести анализ деятельности так называемых «наливаек».

Список адресов заведений, продающих суррогатный алкоголь, составленный по итогу проверок, передан в администрацию Псковской области.

«Очень радует активная гражданская позиция местных жителей, которым не все равно на сложившуюся ситуацию и наличие таких заведений в их городе. Люди готовы оказывать содействие в борьбе с подобными правонарушениями. Конечно, совместными усилиями, нам удастся достичь лучших результатов», - отметил руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев.

Рейды по факту незаконной продажи алкогольной продукции, ее реализации в неположенное время, продажи спиртных напитков детям продолжатся в октябре.

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